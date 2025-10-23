Thông tin giá theo USD của Joyless Boy (JOBOY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00306979$ 0.00306979 $ 0.00306979 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -4.64% Biến động giá (7 ngày) -4.64%

Giá thời gian thực của Joyless Boy (JOBOY) là --. Trong 24 giờ qua, JOBOY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của JOBOY là $ 0.00306979, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, JOBOY đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -4.64% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Joyless Boy (JOBOY)

Vốn hóa thị trường $ 4.95K$ 4.95K $ 4.95K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.95K$ 4.95K $ 4.95K Nguồn cung lưu thông 999.07M 999.07M 999.07M Tổng cung 999,070,836.966327 999,070,836.966327 999,070,836.966327

Vốn hoá thị trường hiện tại của Joyless Boy là $ 4.95K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của JOBOY là 999.07M, với tổng nguồn cung là 999070836.966327. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.95K.