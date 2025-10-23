Thông tin giá theo USD của JOKE (JOKE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00950586 $ 0.00950586 $ 0.00950586 Thấp nhất 24H $ 0.00957591 $ 0.00957591 $ 0.00957591 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00950586$ 0.00950586 $ 0.00950586 Cao nhất 24H $ 0.00957591$ 0.00957591 $ 0.00957591 ATH $ 0.01210796$ 0.01210796 $ 0.01210796 Giá thấp nhất $ 0.00843962$ 0.00843962 $ 0.00843962 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -0.30% Biến động giá (7 ngày) -8.46% Biến động giá (7 ngày) -8.46%

Giá thời gian thực của JOKE (JOKE) là $0.00950586. Trong 24 giờ qua, JOKE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00950586 và cao nhất là $ 0.00957591, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của JOKE là $ 0.01210796, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00843962.

Về hiệu suất ngắn hạn, JOKE đã biến động -- trong 1 giờ qua, -0.30% trong 24 giờ và -8.46% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường JOKE (JOKE)

Vốn hóa thị trường $ 4.75M$ 4.75M $ 4.75M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 9.51M$ 9.51M $ 9.51M Nguồn cung lưu thông 500.00M 500.00M 500.00M Tổng cung 999,999,999.794431 999,999,999.794431 999,999,999.794431

Vốn hoá thị trường hiện tại của JOKE là $ 4.75M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của JOKE là 500.00M, với tổng nguồn cung là 999999999.794431. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.51M.