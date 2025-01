JennyCo (JCO) là gì

JennyCo has developed a secure app where users get rewarded for uploading their dynamic health data (genetics, medical history, wearable data, etc) and in which they have further options to either lease their health data to businesses and/or receive AI-driven personalized health insights and recommendations.

MEXC là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu được tin tưởng bởi hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. MEXC nổi tiếng với nhiều lựa chọn token nhất, niêm yết token nhanh nhất và phí giao dịch thấp nhất thị trường. Tham gia MEXC ngay để trải nghiệm thanh khoản hàng đầu và mức phí cạnh tranh nhất thị trường!

Nguồn tham khảo JennyCo (JCO) Whitepaper Website chính thức