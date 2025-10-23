Thông tin giá theo USD của JELLY TIME (JELLY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.0015406$ 0.0015406 $ 0.0015406 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.92% Biến động giá (1D) -5.12% Biến động giá (7 ngày) -12.35% Biến động giá (7 ngày) -12.35%

Giá thời gian thực của JELLY TIME (JELLY) là --. Trong 24 giờ qua, JELLY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của JELLY là $ 0.0015406, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, JELLY đã biến động +0.92% trong 1 giờ qua, -5.12% trong 24 giờ và -12.35% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường JELLY TIME (JELLY)

Vốn hóa thị trường $ 13.97K$ 13.97K $ 13.97K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 13.97K$ 13.97K $ 13.97K Nguồn cung lưu thông 999.76M 999.76M 999.76M Tổng cung 999,760,634.305833 999,760,634.305833 999,760,634.305833

Vốn hoá thị trường hiện tại của JELLY TIME là $ 13.97K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của JELLY là 999.76M, với tổng nguồn cung là 999760634.305833. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 13.97K.