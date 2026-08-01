Giá hiện tại của Jeff CEO là bao nhiêu?

Jeff CEO đang giao dịch ở mức ₫, thể hiện biến động giá là -2.46% trong 24 giờ qua. Con số trực tiếp này phản ánh dữ liệu giao dịch thị trường theo thời gian thực được tổng hợp từ các sàn giao dịch toàn cầu.

CEO so với thị trường tiền mã hóa toàn cầu như thế nào?

Biến động hàng ngày của nó là -2.46% có thể được so sánh với mức trung bình chung của thị trường. Nếu CEO vượt trội hơn thị trường, điều đó cho thấy nhu cầu mua mạnh mẽ hoặc những diễn biến tích cực riêng biệt đối với hệ sinh thái của nó.

Hiệu suất của Jeff CEO so với các token thuộc Meme,Base Ecosystem,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem,DeFAI ra sao?

Trong phân khúc Meme,Base Ecosystem,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem,DeFAI, CEO thể hiện sức cạnh tranh nhờ khối lượng giao dịch, vốn hóa thị trường và hoạt động đang diễn ra trên mạng lưới --.

Vốn hóa thị trường của Jeff CEO hôm nay là bao nhiêu?

Vốn hóa thị trường của ₫3347000478.938490000 đặt CEO ở vị trí #5392, cho thấy mức độ trưởng thành tương đối và niềm tin của nhà đầu tư so với các token khác.

Mức giá dao động trong 24 giờ là bao nhiêu?

Giá hôm nay dao động từ ₫ đến ₫, cung cấp bối cảnh cho các nhà giao dịch theo dõi biến động và cấu trúc thị trường.

Khối lượng giao dịch của CEO sôi động ra sao?

Jeff CEO đã tạo ra ₫-- trong khối lượng giao dịch 24 giờ. Khối lượng cao thường tương quan với xu hướng giá mạnh hơn và thanh khoản thị trường tốt hơn.

Nguồn cung ảnh hưởng thế nào đến định giá của CEO?

Với 1000000000.0 token đang lưu hành, mức nguồn cung giúp xác định tính khan hiếm và định giá dài hạn, đặc biệt khi so sánh với các token khác có mô hình lạm phát hoặc giảm phát.