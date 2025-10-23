Thông tin giá theo USD của jAsset jUSD (JUSD)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.956955 $ 0.956955 $ 0.956955 Thấp nhất 24H $ 0.97835 $ 0.97835 $ 0.97835 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.956955$ 0.956955 $ 0.956955 Cao nhất 24H $ 0.97835$ 0.97835 $ 0.97835 ATH $ 1.062$ 1.062 $ 1.062 Giá thấp nhất $ 0.35345$ 0.35345 $ 0.35345 Biến động giá (1 giờ) -0.82% Biến động giá (1D) -0.48% Biến động giá (7 ngày) -1.54% Biến động giá (7 ngày) -1.54%

Giá thời gian thực của jAsset jUSD (JUSD) là $0.965383. Trong 24 giờ qua, JUSD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.956955 và cao nhất là $ 0.97835, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của JUSD là $ 1.062, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.35345.

Về hiệu suất ngắn hạn, JUSD đã biến động -0.82% trong 1 giờ qua, -0.48% trong 24 giờ và -1.54% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường jAsset jUSD (JUSD)

Vốn hóa thị trường $ 464.98K$ 464.98K $ 464.98K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 464.98K$ 464.98K $ 464.98K Nguồn cung lưu thông 480.88K 480.88K 480.88K Tổng cung 480,877.8183851123 480,877.8183851123 480,877.8183851123

Vốn hoá thị trường hiện tại của jAsset jUSD là $ 464.98K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của JUSD là 480.88K, với tổng nguồn cung là 480877.8183851123. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 464.98K.