Thông tin giá theo USD của Jakpot Games (JAKPOT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00464997$ 0.00464997 $ 0.00464997 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.54% Biến động giá (1D) +29.32% Biến động giá (7 ngày) +17.32% Biến động giá (7 ngày) +17.32%

Giá thời gian thực của Jakpot Games (JAKPOT) là --. Trong 24 giờ qua, JAKPOT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của JAKPOT là $ 0.00464997, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, JAKPOT đã biến động +0.54% trong 1 giờ qua, +29.32% trong 24 giờ và +17.32% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Jakpot Games (JAKPOT)

Vốn hóa thị trường $ 130.46K$ 130.46K $ 130.46K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 130.46K$ 130.46K $ 130.46K Nguồn cung lưu thông 989.82M 989.82M 989.82M Tổng cung 989,817,227.803265 989,817,227.803265 989,817,227.803265

Vốn hoá thị trường hiện tại của Jakpot Games là $ 130.46K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của JAKPOT là 989.82M, với tổng nguồn cung là 989817227.803265. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 130.46K.