Thông tin giá theo USD của Jake (JAKE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.0000064 $ 0.0000064 $ 0.0000064 Thấp nhất 24H $ 0.00000667 $ 0.00000667 $ 0.00000667 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.0000064$ 0.0000064 $ 0.0000064 Cao nhất 24H $ 0.00000667$ 0.00000667 $ 0.00000667 ATH $ 0.00002696$ 0.00002696 $ 0.00002696 Giá thấp nhất $ 0.0000064$ 0.0000064 $ 0.0000064 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -3.23% Biến động giá (7 ngày) -8.91% Biến động giá (7 ngày) -8.91%

Giá thời gian thực của Jake (JAKE) là $0.00000645. Trong 24 giờ qua, JAKE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0000064 và cao nhất là $ 0.00000667, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của JAKE là $ 0.00002696, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0000064.

Về hiệu suất ngắn hạn, JAKE đã biến động -- trong 1 giờ qua, -3.23% trong 24 giờ và -8.91% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Jake (JAKE)

Vốn hóa thị trường $ 6.45K$ 6.45K $ 6.45K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 6.45K$ 6.45K $ 6.45K Nguồn cung lưu thông 999.34M 999.34M 999.34M Tổng cung 999,338,158.443948 999,338,158.443948 999,338,158.443948

Vốn hoá thị trường hiện tại của Jake là $ 6.45K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của JAKE là 999.34M, với tổng nguồn cung là 999338158.443948. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 6.45K.