Giá Jager Hunter hôm nay

Giá Jager Hunter (JAGER) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.48% trong 24 giờ qua. Tỷ giá JAGER sang USD là $ 0 mỗi JAGER.

Jager Hunter hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 4,381,279, với nguồn cung lưu hành 14,600.00T JAGER. Trong vòng 24 giờ qua, JAGER được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, JAGER biến động -0.28% trong giờ qua và +12.73% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Jager Hunter (JAGER)

Vốn hóa thị trường $ 4.38M$ 4.38M $ 4.38M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.38M$ 4.38M $ 4.38M Nguồn cung lưu thông 14,600.00T 14,600.00T 14,600.00T Tổng cung 1.46e+16 1.46e+16 1.46e+16

Vốn hoá thị trường hiện tại của Jager Hunter là $ 4.38M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của JAGER là 14,600.00T, với tổng nguồn cung là 1.46e+16. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.38M.