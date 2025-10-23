Thông tin giá theo USD của Jack Potts by Virtuals (JACK)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.69% Biến động giá (1D) -3.77% Biến động giá (7 ngày) -9.17% Biến động giá (7 ngày) -9.17%

Giá thời gian thực của Jack Potts by Virtuals (JACK) là --. Trong 24 giờ qua, JACK được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của JACK là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, JACK đã biến động -0.69% trong 1 giờ qua, -3.77% trong 24 giờ và -9.17% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Jack Potts by Virtuals (JACK)

Vốn hóa thị trường $ 32.29K$ 32.29K $ 32.29K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 56.00K$ 56.00K $ 56.00K Nguồn cung lưu thông 576.65M 576.65M 576.65M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Jack Potts by Virtuals là $ 32.29K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của JACK là 576.65M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 56.00K.