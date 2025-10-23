Thông tin giá theo USD của ItForTheBiscuit (RISK)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00139508$ 0.00139508 $ 0.00139508 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -6.80% Biến động giá (7 ngày) -19.65% Biến động giá (7 ngày) -19.65%

Giá thời gian thực của ItForTheBiscuit (RISK) là --. Trong 24 giờ qua, RISK được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của RISK là $ 0.00139508, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, RISK đã biến động -- trong 1 giờ qua, -6.80% trong 24 giờ và -19.65% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ItForTheBiscuit (RISK)

Vốn hóa thị trường $ 113.77K$ 113.77K $ 113.77K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 113.77K$ 113.77K $ 113.77K Nguồn cung lưu thông 920.30M 920.30M 920.30M Tổng cung 920,296,414.733633 920,296,414.733633 920,296,414.733633

Vốn hoá thị trường hiện tại của ItForTheBiscuit là $ 113.77K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RISK là 920.30M, với tổng nguồn cung là 920296414.733633. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 113.77K.