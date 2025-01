ITC (ITC) là gì

ITC is the first token with end to end solution for gaming portal on blockchain. ITC has launched many gaming portals. ITC is currently running international crowdfunding plaform with a thanks giving crypto currency model. The best about Tronz is we only focus on our product and strive hard to list ITC as industries No.1 gaming token. The initial Price is 0.01$ per ITC Coin. The total Supply is 360,00,000 tokens. we even have plan to burn the tokens in the future.

Nguồn tham khảo ITC (ITC) Website chính thức