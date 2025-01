ISSP (ISSP) là gì

ISSP is a cross-chain inscription protocol system that integrates Inscription Launchpad, Marketplace, and Swap , enabling cross-chain interoperability and trading of inscriptions across multiple blockchains. ISSP leverages the built-in indexer of Sui nodes to index inscription data , ensuring the highest performance and the most stable inscription experience . Additionally, significant technological exploration has been conducted to enhance the liquidity of inscriptions. We've expanded traditional inscription protocols, allowing for quick inscription top-ups into exchanges without the need for additional technical development by the exchanges .

MEXC là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu được tin tưởng bởi hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. MEXC nổi tiếng với nhiều lựa chọn token nhất, niêm yết token nhanh nhất và phí giao dịch thấp nhất thị trường. Tham gia MEXC ngay để trải nghiệm thanh khoản hàng đầu và mức phí cạnh tranh nhất thị trường!

Nguồn tham khảo ISSP (ISSP) Website chính thức