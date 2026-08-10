Giá Islands hôm nay

Giá Islands (ISLANDS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 36,79% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ISLANDS sang USD là $ 0 mỗi ISLANDS.

Islands hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 14 088,45, với nguồn cung lưu hành 878,09M ISLANDS. Trong vòng 24 giờ qua, ISLANDS được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0,00132993, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ISLANDS biến động -3,39% trong giờ qua và -43,19% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Islands (ISLANDS)

Vốn hóa thị trường $ 14,09K$ 14,09K $ 14,09K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 14,09K$ 14,09K $ 14,09K Nguồn cung lưu thông 878,09M 878,09M 878,09M Tổng cung 878 087 687,650482 878 087 687,650482 878 087 687,650482

Vốn hoá thị trường hiện tại của Islands là $ 14,09K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ISLANDS là 878,09M, với tổng nguồn cung là 878087687.650482. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 14,09K.