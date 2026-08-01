Giá ISLAND Token hôm nay

Giá ISLAND Token (ISLAND) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 7.97% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ISLAND sang USD là $ 0 mỗi ISLAND.

ISLAND Token hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 652,787, với nguồn cung lưu hành 136.54M ISLAND. Trong vòng 24 giờ qua, ISLAND được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.218554, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ISLAND biến động +0.41% trong giờ qua và -71.59% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 63.30K.

Thông tin thị trường ISLAND Token (ISLAND)

Vốn hóa thị trường $ 652.79K$ 652.79K $ 652.79K Khối lượng (24H) $ 63.30K$ 63.30K $ 63.30K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 657.26K$ 657.26K $ 657.26K Nguồn cung lưu thông 136.54M 136.54M 136.54M Tổng cung 927,717,018.03089 927,717,018.03089 927,717,018.03089

Vốn hoá thị trường hiện tại của ISLAND Token là $ 652.79K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 63.30K. Nguồn cung lưu hành của ISLAND là 136.54M, với tổng nguồn cung là 927717018.03089. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 657.26K.