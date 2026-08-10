Giá IRON Titanium hôm nay

Giá IRON Titanium (TITAN) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.26% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TITAN sang USD là $ 0 mỗi TITAN.

IRON Titanium hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 71,922, với nguồn cung lưu hành 35.01T TITAN. Trong vòng 24 giờ qua, TITAN được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 64.19, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, TITAN biến động -- trong giờ qua và +7.50% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường IRON Titanium (TITAN)

Vốn hóa thị trường $ 71.92K$ 71.92K $ 71.92K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 71.92K$ 71.92K $ 71.92K Nguồn cung lưu thông 35.01T 35.01T 35.01T Tổng cung 35,005,725,274,582.63 35,005,725,274,582.63 35,005,725,274,582.63

Vốn hoá thị trường hiện tại của IRON Titanium là $ 71.92K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TITAN là 35.01T, với tổng nguồn cung là 35005725274582.63. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 71.92K.