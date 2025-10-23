Thông tin giá theo USD của IRL ANI (URI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) -2.75% Biến động giá (1D) -9.82% Biến động giá (7 ngày) -20.85%

Giá thời gian thực của IRL ANI (URI) là --. Trong 24 giờ qua, URI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của URI là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, URI đã biến động -2.75% trong 1 giờ qua, -9.82% trong 24 giờ và -20.85% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường IRL ANI (URI)

Vốn hóa thị trường $ 16.20K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 16.20K Nguồn cung lưu thông 999.65M Tổng cung 999,652,634.3656226

Vốn hoá thị trường hiện tại của IRL ANI là $ 16.20K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của URI là 999.65M, với tổng nguồn cung là 999652634.3656226. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 16.20K.