Giá Investor Brand Network Ai hôm nay

Giá Investor Brand Network Ai (IBNAI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.39% trong 24 giờ qua. Tỷ giá IBNAI sang USD là $ 0 mỗi IBNAI.

Investor Brand Network Ai hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 560,083, với nguồn cung lưu hành 1.00B IBNAI. Trong vòng 24 giờ qua, IBNAI được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, IBNAI biến động -0.03% trong giờ qua và -30.19% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 2.14K.

Thông tin thị trường Investor Brand Network Ai (IBNAI)

Vốn hóa thị trường $ 560.08K$ 560.08K $ 560.08K Khối lượng (24H) $ 2.14K$ 2.14K $ 2.14K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 560.08K$ 560.08K $ 560.08K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Investor Brand Network Ai là $ 560.08K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 2.14K. Nguồn cung lưu hành của IBNAI là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 560.08K.