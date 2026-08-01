Giá Invest Zone hôm nay

Giá Invest Zone (IVFUN) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.03% trong 24 giờ qua. Tỷ giá IVFUN sang USD là $ 0 mỗi IVFUN.

Invest Zone hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 138,631, với nguồn cung lưu hành 1.00B IVFUN. Trong vòng 24 giờ qua, IVFUN được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.0425846, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, IVFUN biến động -0.50% trong giờ qua và -0.06% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 8.18.

Thông tin thị trường Invest Zone (IVFUN)

Vốn hóa thị trường $ 138.63K$ 138.63K $ 138.63K Khối lượng (24H) $ 8.18$ 8.18 $ 8.18 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 138.63K$ 138.63K $ 138.63K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Invest Zone là $ 138.63K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 8.18. Nguồn cung lưu hành của IVFUN là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 138.63K.