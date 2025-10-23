Thông tin giá theo USD của INVEST TO EARN (INVEST)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) 0.00% Biến động giá (7 ngày) 0.00%

Giá thời gian thực của INVEST TO EARN (INVEST) là --. Trong 24 giờ qua, INVEST được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của INVEST là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, INVEST đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và 0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường INVEST TO EARN (INVEST)

Vốn hóa thị trường $ 9.50K$ 9.50K $ 9.50K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 9.50K$ 9.50K $ 9.50K Nguồn cung lưu thông 949.79M 949.79M 949.79M Tổng cung 949,791,601.53 949,791,601.53 949,791,601.53

Vốn hoá thị trường hiện tại của INVEST TO EARN là $ 9.50K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của INVEST là 949.79M, với tổng nguồn cung là 949791601.53. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.50K.