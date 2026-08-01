Giá Invesco Short Duration US Government Securities Fund hôm nay

Giá Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) theo thời gian thực hôm nay là $ 11.17, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá USTB sang USD là $ 11.17 mỗi USTB.

Invesco Short Duration US Government Securities Fund hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 967,756,831, với nguồn cung lưu hành 86.64M USTB. Trong vòng 24 giờ qua, USTB được giao dịch trong khoảng từ $ 11.17 (thấp) đến $ 11.17 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 11.17, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 10.29.

Về hiệu suất ngắn hạn, USTB biến động 0.00% trong giờ qua và +0.07% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 0.00.

Thông tin thị trường Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB)

Vốn hóa thị trường $ 967.76M$ 967.76M $ 967.76M Khối lượng (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 967.76M$ 967.76M $ 967.76M Nguồn cung lưu thông 86.64M 86.64M 86.64M Tổng cung 86,636,500.769517 86,636,500.769517 86,636,500.769517

Vốn hoá thị trường hiện tại của Invesco Short Duration US Government Securities Fund là $ 967.76M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 0.00. Nguồn cung lưu hành của USTB là 86.64M, với tổng nguồn cung là 86636500.769517. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 967.76M.