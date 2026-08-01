Giá Inverse Finance hôm nay

Giá Inverse Finance (INV) theo thời gian thực hôm nay là $ 8.84, biến động 1.25% trong 24 giờ qua. Tỷ giá INV sang USD là $ 8.84 mỗi INV.

Inverse Finance hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 6,277,028, với nguồn cung lưu hành 710.03K INV. Trong vòng 24 giờ qua, INV được giao dịch trong khoảng từ $ 8.62 (thấp) đến $ 8.98 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 2,075.09, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 8.54.

Về hiệu suất ngắn hạn, INV biến động -0.02% trong giờ qua và -10.80% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 10.52K.

Thông tin thị trường Inverse Finance (INV)

Vốn hóa thị trường $ 6.28M$ 6.28M $ 6.28M Khối lượng (24H) $ 10.52K$ 10.52K $ 10.52K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 6.43M$ 6.43M $ 6.43M Nguồn cung lưu thông 710.03K 710.03K 710.03K Tổng cung 727,000.0 727,000.0 727,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Inverse Finance là $ 6.28M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 10.52K. Nguồn cung lưu hành của INV là 710.03K, với tổng nguồn cung là 727000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 6.43M.