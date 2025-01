INTEXCOIN (INTX) là gì

The world’s first direct aid project which provides aid With IntexcharIty, we reach directly to the needy. Our Goal; To build a new eco system based on community power, trust and social benefit creation and to ensure Intexcoin is valuable and seen as a reliable currency used all over the world. With this appraisal, in a cumulative increase, we are aiming to provide more and more life support for those in need.

MEXC là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu được tin tưởng bởi hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. MEXC nổi tiếng với nhiều lựa chọn token nhất, niêm yết token nhanh nhất và phí giao dịch thấp nhất thị trường. Tham gia MEXC ngay để trải nghiệm thanh khoản hàng đầu và mức phí cạnh tranh nhất thị trường!

Nguồn tham khảo INTEXCOIN (INTX) Website chính thức