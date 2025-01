Interns (INTERN) là gì

$Intern has no association with coin telegraph, blackrock or the SEC. The token was made to rally a collective of autistic left curvers $Intern is a meme coin with no intrinsic value or expectation of financial return. There is no formal team or roadmap. the coin is completely useless and for entertainment purposes only. interns are here to engage those on the unique end of the spectrum. Our aim is playful yet focused: we're harnessing the power of the biggest meme in the CT space right now - the 'eccentric interns.' Our goal? To transform our collective of interns into the most influential and dynamic group in the Space

MEXC là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu được tin tưởng bởi hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. MEXC nổi tiếng với nhiều lựa chọn token nhất, niêm yết token nhanh nhất và phí giao dịch thấp nhất thị trường. Tham gia MEXC ngay để trải nghiệm thanh khoản hàng đầu và mức phí cạnh tranh nhất thị trường!

Nguồn tham khảo Interns (INTERN) Website chính thức