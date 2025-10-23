Thông tin giá theo USD của InsurAce (INSUR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00208961 $ 0.00208961 $ 0.00208961 Thấp nhất 24H $ 0.00211589 $ 0.00211589 $ 0.00211589 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00208961$ 0.00208961 $ 0.00208961 Cao nhất 24H $ 0.00211589$ 0.00211589 $ 0.00211589 ATH $ 15.2$ 15.2 $ 15.2 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -0.11% Biến động giá (7 ngày) -39.13% Biến động giá (7 ngày) -39.13%

Giá thời gian thực của InsurAce (INSUR) là $0.00210629. Trong 24 giờ qua, INSUR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00208961 và cao nhất là $ 0.00211589, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của INSUR là $ 15.2, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, INSUR đã biến động -- trong 1 giờ qua, -0.11% trong 24 giờ và -39.13% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường InsurAce (INSUR)

Vốn hóa thị trường $ 145.10K$ 145.10K $ 145.10K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 210.63K$ 210.63K $ 210.63K Nguồn cung lưu thông 68.89M 68.89M 68.89M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của InsurAce là $ 145.10K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của INSUR là 68.89M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 210.63K.