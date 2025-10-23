Thông tin giá theo USD của Innovosens (ISENS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.48% Biến động giá (1D) +0.49% Biến động giá (7 ngày) -0.06%

Giá thời gian thực của Innovosens (ISENS) là --. Trong 24 giờ qua, ISENS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ISENS là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ISENS đã biến động +0.48% trong 1 giờ qua, +0.49% trong 24 giờ và -0.06% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Innovosens (ISENS)

Vốn hóa thị trường $ 162.41K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 162.41K Nguồn cung lưu thông 991.88M Tổng cung 991,877,777.2530841

Vốn hoá thị trường hiện tại của Innovosens là $ 162.41K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ISENS là 991.88M, với tổng nguồn cung là 991877777.2530841. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 162.41K.