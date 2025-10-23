Thông tin giá theo USD của infraX (INFRA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.531305 $ 0.531305 $ 0.531305 Thấp nhất 24H $ 0.896256 $ 0.896256 $ 0.896256 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.531305$ 0.531305 $ 0.531305 Cao nhất 24H $ 0.896256$ 0.896256 $ 0.896256 ATH $ 45.71$ 45.71 $ 45.71 Giá thấp nhất $ 0.327661$ 0.327661 $ 0.327661 Biến động giá (1 giờ) -0.15% Biến động giá (1D) -34.28% Biến động giá (7 ngày) -42.35% Biến động giá (7 ngày) -42.35%

Giá thời gian thực của infraX (INFRA) là $0.587946. Trong 24 giờ qua, INFRA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.531305 và cao nhất là $ 0.896256, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của INFRA là $ 45.71, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.327661.

Về hiệu suất ngắn hạn, INFRA đã biến động -0.15% trong 1 giờ qua, -34.28% trong 24 giờ và -42.35% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường infraX (INFRA)

Vốn hóa thị trường $ 587.93K$ 587.93K $ 587.93K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 587.93K$ 587.93K $ 587.93K Nguồn cung lưu thông 1.00M 1.00M 1.00M Tổng cung 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của infraX là $ 587.93K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của INFRA là 1.00M, với tổng nguồn cung là 1000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 587.93K.