Thông tin giá theo USD của Infrasta (INFRAS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00154406$ 0.00154406 $ 0.00154406 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) 0.00% Biến động giá (7 ngày) 0.00%

Giá thời gian thực của Infrasta (INFRAS) là --. Trong 24 giờ qua, INFRAS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của INFRAS là $ 0.00154406, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, INFRAS đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và 0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Infrasta (INFRAS)

Vốn hóa thị trường $ 4.43K$ 4.43K $ 4.43K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.86K$ 4.86K $ 4.86K Nguồn cung lưu thông 91.24M 91.24M 91.24M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Infrasta là $ 4.43K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của INFRAS là 91.24M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.86K.