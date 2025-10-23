Thông tin giá theo USD của Infinitar Governance Token (IGT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00290674 Cao nhất 24H $ 0.00308936 ATH $ 0.680328 Giá thấp nhất $ 0.00274739 Biến động giá (1 giờ) -3.07% Biến động giá (1D) -0.73% Biến động giá (7 ngày) -14.71%

Giá thời gian thực của Infinitar Governance Token (IGT) là $0.00292941. Trong 24 giờ qua, IGT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00290674 và cao nhất là $ 0.00308936, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của IGT là $ 0.680328, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00274739.

Về hiệu suất ngắn hạn, IGT đã biến động -3.07% trong 1 giờ qua, -0.73% trong 24 giờ và -14.71% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Infinitar Governance Token (IGT)

Vốn hóa thị trường $ 1.37M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.93M Nguồn cung lưu thông 468.53M Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Infinitar Governance Token là $ 1.37M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của IGT là 468.53M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.93M.