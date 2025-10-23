Thông tin giá theo USD của InfiniFi USD (IUSD)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.999336 Cao nhất 24H $ 1.0 ATH $ 1.11 Giá thấp nhất $ 0.903172 Biến động giá (1 giờ) -0.01% Biến động giá (1D) -0.02% Biến động giá (7 ngày) +0.00%

Giá thời gian thực của InfiniFi USD (IUSD) là $0.99972. Trong 24 giờ qua, IUSD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.999336 và cao nhất là $ 1.0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của IUSD là $ 1.11, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.903172.

Về hiệu suất ngắn hạn, IUSD đã biến động -0.01% trong 1 giờ qua, -0.02% trong 24 giờ và +0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường InfiniFi USD (IUSD)

Vốn hóa thị trường $ 155.16M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 155.16M Nguồn cung lưu thông 155.21M Tổng cung 155,206,429.3754969

Vốn hoá thị trường hiện tại của InfiniFi USD là $ 155.16M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của IUSD là 155.21M, với tổng nguồn cung là 155206429.3754969. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 155.16M.