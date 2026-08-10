Giá Inferra hôm nay

Giá Inferra (INFERRA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.59% trong 24 giờ qua. Tỷ giá INFERRA sang USD là $ 0 mỗi INFERRA.

Inferra hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 73,095, với nguồn cung lưu hành 903.18M INFERRA. Trong vòng 24 giờ qua, INFERRA được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, INFERRA biến động -0.03% trong giờ qua và -29.03% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Inferra (INFERRA)

Vốn hóa thị trường $ 73.10K$ 73.10K $ 73.10K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 80.92K$ 80.92K $ 80.92K Nguồn cung lưu thông 903.18M 903.18M 903.18M Tổng cung 999,924,831.812721 999,924,831.812721 999,924,831.812721

Vốn hoá thị trường hiện tại của Inferra là $ 73.10K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của INFERRA là 903.18M, với tổng nguồn cung là 999924831.812721. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 80.92K.