Thông tin giá theo USD của Index Token (IT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) +0.39% Biến động giá (7 ngày) -12.24% Biến động giá (7 ngày) -12.24%

Giá thời gian thực của Index Token (IT) là --. Trong 24 giờ qua, IT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của IT là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, IT đã biến động -- trong 1 giờ qua, +0.39% trong 24 giờ và -12.24% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Index Token (IT)

Vốn hóa thị trường $ 8.81K$ 8.81K $ 8.81K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 8.81K$ 8.81K $ 8.81K Nguồn cung lưu thông 10.00B 10.00B 10.00B Tổng cung 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Index Token là $ 8.81K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của IT là 10.00B, với tổng nguồn cung là 10000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.81K.