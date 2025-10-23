Thông tin giá theo USD của IncogniFi (INFI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.04518864$ 0.04518864 $ 0.04518864 Giá thấp nhất $ 0.01540281$ 0.01540281 $ 0.01540281 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) 0.00% Biến động giá (7 ngày) 0.00%

Giá thời gian thực của IncogniFi (INFI) là $0.0154601. Trong 24 giờ qua, INFI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của INFI là $ 0.04518864, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.01540281.

Về hiệu suất ngắn hạn, INFI đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và 0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường IncogniFi (INFI)

Vốn hóa thị trường $ 13.91K$ 13.91K $ 13.91K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 15.46K$ 15.46K $ 15.46K Nguồn cung lưu thông 900.00K 900.00K 900.00K Tổng cung 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của IncogniFi là $ 13.91K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của INFI là 900.00K, với tổng nguồn cung là 1000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 15.46K.