Thông tin giá theo USD của Imagen Network (IMAGE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00183089 Thấp nhất 24H $ 0.00248415 Cao nhất 24H ATH $ 0.03800209 Giá thấp nhất $ 0.00103394 Biến động giá (1 giờ) +5.59% Biến động giá (1D) +13.91% Biến động giá (7 ngày) +19.64%

Giá thời gian thực của Imagen Network (IMAGE) là $0.00248415. Trong 24 giờ qua, IMAGE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00183089 và cao nhất là $ 0.00248415, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của IMAGE là $ 0.03800209, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00103394.

Về hiệu suất ngắn hạn, IMAGE đã biến động +5.59% trong 1 giờ qua, +13.91% trong 24 giờ và +19.64% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Imagen Network (IMAGE)

Vốn hóa thị trường $ 12.42M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 12.42M Nguồn cung lưu thông 5.00B Tổng cung 5,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Imagen Network là $ 12.42M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của IMAGE là 5.00B, với tổng nguồn cung là 5000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 12.42M.