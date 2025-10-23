Thông tin giá theo USD của Illusion of Trader (RETARD)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.51% Biến động giá (1D) +1.78% Biến động giá (7 ngày) -8.77% Biến động giá (7 ngày) -8.77%

Giá thời gian thực của Illusion of Trader (RETARD) là --. Trong 24 giờ qua, RETARD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của RETARD là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, RETARD đã biến động +0.51% trong 1 giờ qua, +1.78% trong 24 giờ và -8.77% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Illusion of Trader (RETARD)

Vốn hóa thị trường $ 6.23K$ 6.23K $ 6.23K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 6.23K$ 6.23K $ 6.23K Nguồn cung lưu thông 998.19M 998.19M 998.19M Tổng cung 998,192,964.734333 998,192,964.734333 998,192,964.734333

Vốn hoá thị trường hiện tại của Illusion of Trader là $ 6.23K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RETARD là 998.19M, với tổng nguồn cung là 998192964.734333. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 6.23K.