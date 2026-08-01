Giá Illusion of Life hôm nay

Giá Illusion of Life (SPARK) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.32% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SPARK sang USD là $ 0 mỗi SPARK.

Illusion of Life hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 147,608, với nguồn cung lưu hành 999.57M SPARK. Trong vòng 24 giờ qua, SPARK được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.064331, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SPARK biến động -0.59% trong giờ qua và -6.36% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 29.75K.

Thông tin thị trường Illusion of Life (SPARK)

Vốn hóa thị trường $ 147.61K$ 147.61K $ 147.61K Khối lượng (24H) $ 29.75K$ 29.75K $ 29.75K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 147.61K$ 147.61K $ 147.61K Nguồn cung lưu thông 999.57M 999.57M 999.57M Tổng cung 999,573,976.408693 999,573,976.408693 999,573,976.408693

Vốn hoá thị trường hiện tại của Illusion of Life là $ 147.61K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 29.75K. Nguồn cung lưu hành của SPARK là 999.57M, với tổng nguồn cung là 999573976.408693. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 147.61K.