Thông tin giá theo USD của Idle Network (IDLE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.01283804 $ 0.01283804 $ 0.01283804 Thấp nhất 24H $ 0.01414725 $ 0.01414725 $ 0.01414725 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.01283804$ 0.01283804 $ 0.01283804 Cao nhất 24H $ 0.01414725$ 0.01414725 $ 0.01414725 ATH $ 1.74$ 1.74 $ 1.74 Giá thấp nhất $ 0.00144241$ 0.00144241 $ 0.00144241 Biến động giá (1 giờ) +0.12% Biến động giá (1D) -4.07% Biến động giá (7 ngày) -45.78% Biến động giá (7 ngày) -45.78%

Giá thời gian thực của Idle Network (IDLE) là $0.01314918. Trong 24 giờ qua, IDLE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01283804 và cao nhất là $ 0.01414725, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của IDLE là $ 1.74, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00144241.

Về hiệu suất ngắn hạn, IDLE đã biến động +0.12% trong 1 giờ qua, -4.07% trong 24 giờ và -45.78% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Idle Network (IDLE)

Vốn hóa thị trường $ 977.03K$ 977.03K $ 977.03K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Nguồn cung lưu thông 74.30M 74.30M 74.30M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Idle Network là $ 977.03K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của IDLE là 74.30M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.31M.