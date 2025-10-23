Thông tin giá theo USD của Ideaology (IDEA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00001929 Cao nhất 24H $ 0.00002923 ATH $ 0.963831 Giá thấp nhất $ 0.00001929 Biến động giá (1 giờ) -0.44% Biến động giá (1D) -28.18% Biến động giá (7 ngày) -46.69%

Giá thời gian thực của Ideaology (IDEA) là $0.00001996. Trong 24 giờ qua, IDEA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00001929 và cao nhất là $ 0.00002923, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của IDEA là $ 0.963831, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00001929.

Về hiệu suất ngắn hạn, IDEA đã biến động -0.44% trong 1 giờ qua, -28.18% trong 24 giờ và -46.69% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Ideaology (IDEA)

Vốn hóa thị trường $ 10.11K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 10.11K Nguồn cung lưu thông 500.00M Tổng cung 500,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ideaology là $ 10.11K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của IDEA là 500.00M, với tổng nguồn cung là 500000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 10.11K.