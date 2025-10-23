Thông tin giá theo USD của Icopax ($IPAX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00409204 $ 0.00409204 $ 0.00409204 Thấp nhất 24H $ 0.00541437 $ 0.00541437 $ 0.00541437 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00409204$ 0.00409204 $ 0.00409204 Cao nhất 24H $ 0.00541437$ 0.00541437 $ 0.00541437 ATH $ 0.054483$ 0.054483 $ 0.054483 Giá thấp nhất $ 0.00196323$ 0.00196323 $ 0.00196323 Biến động giá (1 giờ) +0.36% Biến động giá (1D) -7.00% Biến động giá (7 ngày) -38.73% Biến động giá (7 ngày) -38.73%

Giá thời gian thực của Icopax ($IPAX) là $0.00447619. Trong 24 giờ qua, $IPAX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00409204 và cao nhất là $ 0.00541437, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của $IPAX là $ 0.054483, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00196323.

Về hiệu suất ngắn hạn, $IPAX đã biến động +0.36% trong 1 giờ qua, -7.00% trong 24 giờ và -38.73% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Icopax ($IPAX)

Vốn hóa thị trường $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Nguồn cung lưu thông 300.00M 300.00M 300.00M Tổng cung 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Icopax là $ 1.34M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của $IPAX là 300.00M, với tổng nguồn cung là 300000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.34M.