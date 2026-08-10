Giá ICCM hôm nay

Giá ICCM (ICCM) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ICCM sang USD là $ 0 mỗi ICCM.

ICCM hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 15,087.56, với nguồn cung lưu hành 441.02M ICCM. Trong vòng 24 giờ qua, ICCM được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ICCM biến động -- trong giờ qua và -2.05% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường ICCM (ICCM)

Vốn hóa thị trường $ 15.09K$ 15.09K $ 15.09K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 15.09K$ 15.09K $ 15.09K Nguồn cung lưu thông 441.02M 441.02M 441.02M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của ICCM là $ 15.09K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ICCM là 441.02M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 15.09K.