Giá Ibiza Final Boss hôm nay

Giá Ibiza Final Boss (BOSS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.82% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BOSS sang USD là $ 0 mỗi BOSS.

Ibiza Final Boss hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 99,110, với nguồn cung lưu hành 930.27M BOSS. Trong vòng 24 giờ qua, BOSS được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.217811, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BOSS biến động +0.08% trong giờ qua và +3.09% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 12.74.

Thông tin thị trường Ibiza Final Boss (BOSS)

Vốn hóa thị trường $ 99.11K$ 99.11K $ 99.11K Khối lượng (24H) $ 12.74$ 12.74 $ 12.74 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 99.11K$ 99.11K $ 99.11K Nguồn cung lưu thông 930.27M 930.27M 930.27M Tổng cung 930,266,119.828357 930,266,119.828357 930,266,119.828357

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ibiza Final Boss là $ 99.11K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 12.74. Nguồn cung lưu hành của BOSS là 930.27M, với tổng nguồn cung là 930266119.828357. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 99.11K.