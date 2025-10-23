Thông tin giá theo USD của iAero Protocol LIQ (LIQ)

Giá thời gian thực của iAero Protocol LIQ (LIQ) là $0.108954. Trong 24 giờ qua, LIQ được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LIQ là $ 0.115556, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.107506.

Về hiệu suất ngắn hạn, LIQ đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và 0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường iAero Protocol LIQ (LIQ)

Vốn hoá thị trường hiện tại của iAero Protocol LIQ là $ 1.10M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LIQ là 10.16M, với tổng nguồn cung là 29671274.37954033. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.23M.