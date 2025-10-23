Thông tin giá theo USD của I Remember When (NOSTALGIC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) 0.00% Biến động giá (1D) +1.29% Biến động giá (7 ngày) -5.67%

Giá thời gian thực của I Remember When (NOSTALGIC) là --. Trong 24 giờ qua, NOSTALGIC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NOSTALGIC là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, NOSTALGIC đã biến động 0.00% trong 1 giờ qua, +1.29% trong 24 giờ và -5.67% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Vốn hóa thị trường $ 5.58K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.58K Nguồn cung lưu thông 997.27M Tổng cung 997,269,383.987529

Vốn hoá thị trường hiện tại của I Remember When là $ 5.58K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NOSTALGIC là 997.27M, với tổng nguồn cung là 997269383.987529. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.58K.