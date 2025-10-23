Thông tin giá theo USD của i know ball (BALL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.18% Biến động giá (1D) +3.94% Biến động giá (7 ngày) +40.16% Biến động giá (7 ngày) +40.16%

Giá thời gian thực của i know ball (BALL) là --. Trong 24 giờ qua, BALL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BALL là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BALL đã biến động +0.18% trong 1 giờ qua, +3.94% trong 24 giờ và +40.16% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường i know ball (BALL)

Vốn hóa thị trường $ 15.67K$ 15.67K $ 15.67K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 15.67K$ 15.67K $ 15.67K Nguồn cung lưu thông 997.76M 997.76M 997.76M Tổng cung 997,763,630.160968 997,763,630.160968 997,763,630.160968

Vốn hoá thị trường hiện tại của i know ball là $ 15.67K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BALL là 997.76M, với tổng nguồn cung là 997763630.160968. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 15.67K.