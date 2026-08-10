Giá I am become billionaire hôm nay

Giá I am become billionaire (IAM) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 6.57% trong 24 giờ qua. Tỷ giá IAM sang USD là $ 0 mỗi IAM.

I am become billionaire hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 11,105.1, với nguồn cung lưu hành 999.91M IAM. Trong vòng 24 giờ qua, IAM được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, IAM biến động -0.03% trong giờ qua và -7.92% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường I am become billionaire (IAM)

Vốn hóa thị trường $ 11.11K$ 11.11K $ 11.11K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 11.11K$ 11.11K $ 11.11K Nguồn cung lưu thông 999.91M 999.91M 999.91M Tổng cung 999,905,910.63391 999,905,910.63391 999,905,910.63391

Vốn hoá thị trường hiện tại của I am become billionaire là $ 11.11K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của IAM là 999.91M, với tổng nguồn cung là 999905910.63391. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 11.11K.