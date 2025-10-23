Thông tin giá theo USD của Hyve (HYVE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00221337 $ 0.00221337 $ 0.00221337 Thấp nhất 24H $ 0.0028029 $ 0.0028029 $ 0.0028029 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00221337$ 0.00221337 $ 0.00221337 Cao nhất 24H $ 0.0028029$ 0.0028029 $ 0.0028029 ATH $ 0.756865$ 0.756865 $ 0.756865 Giá thấp nhất $ 0.00159105$ 0.00159105 $ 0.00159105 Biến động giá (1 giờ) +0.00% Biến động giá (1D) -16.52% Biến động giá (7 ngày) -14.69% Biến động giá (7 ngày) -14.69%

Giá thời gian thực của Hyve (HYVE) là $0.00232565. Trong 24 giờ qua, HYVE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00221337 và cao nhất là $ 0.0028029, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HYVE là $ 0.756865, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00159105.

Về hiệu suất ngắn hạn, HYVE đã biến động +0.00% trong 1 giờ qua, -16.52% trong 24 giờ và -14.69% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Hyve (HYVE)

Vốn hóa thị trường $ 177.38K$ 177.38K $ 177.38K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 232.56K$ 232.56K $ 232.56K Nguồn cung lưu thông 76.27M 76.27M 76.27M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Hyve là $ 177.38K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HYVE là 76.27M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 232.56K.