Thông tin giá theo USD của Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 33.93 $ 33.93 $ 33.93 Thấp nhất 24H $ 35.64 $ 35.64 $ 35.64 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 33.93$ 33.93 $ 33.93 Cao nhất 24H $ 35.64$ 35.64 $ 35.64 ATH $ 67.01$ 67.01 $ 67.01 Giá thấp nhất $ 16.44$ 16.44 $ 16.44 Biến động giá (1 giờ) -0.13% Biến động giá (1D) -3.72% Biến động giá (7 ngày) +5.03% Biến động giá (7 ngày) +5.03%

Giá thời gian thực của Hypha Staked AVAX (STAVAX) là $34.26. Trong 24 giờ qua, STAVAX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 33.93 và cao nhất là $ 35.64, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của STAVAX là $ 67.01, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 16.44.

Về hiệu suất ngắn hạn, STAVAX đã biến động -0.13% trong 1 giờ qua, -3.72% trong 24 giờ và +5.03% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Vốn hóa thị trường $ 29.40M$ 29.40M $ 29.40M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 29.40M$ 29.40M $ 29.40M Nguồn cung lưu thông 858.72K 858.72K 858.72K Tổng cung 858,717.6384031214 858,717.6384031214 858,717.6384031214

Vốn hoá thị trường hiện tại của Hypha Staked AVAX là $ 29.40M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của STAVAX là 858.72K, với tổng nguồn cung là 858717.6384031214. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 29.40M.