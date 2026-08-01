Giá Hyperlane USD Coin hôm nay

Giá Hyperlane USD Coin (HUSDC) theo thời gian thực hôm nay là $ 1.022, biến động 0.55% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HUSDC sang USD là $ 1.022 mỗi HUSDC.

Hyperlane USD Coin hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 356,989, với nguồn cung lưu hành 349.43K HUSDC. Trong vòng 24 giờ qua, HUSDC được giao dịch trong khoảng từ $ 0.974069 (thấp) đến $ 1.022 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.53, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.671749.

Về hiệu suất ngắn hạn, HUSDC biến động +1.73% trong giờ qua và -1.75% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 4.14K.

Thông tin thị trường Hyperlane USD Coin (HUSDC)

Vốn hóa thị trường $ 356.99K$ 356.99K $ 356.99K Khối lượng (24H) $ 4.14K$ 4.14K $ 4.14K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 356.99K$ 356.99K $ 356.99K Nguồn cung lưu thông 349.43K 349.43K 349.43K Tổng cung 349,433.890641 349,433.890641 349,433.890641

Vốn hoá thị trường hiện tại của Hyperlane USD Coin là $ 356.99K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 4.14K. Nguồn cung lưu hành của HUSDC là 349.43K, với tổng nguồn cung là 349433.890641. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 356.99K.