Giá Hyperbet by Virtuals hôm nay

Giá Hyperbet by Virtuals (HBET) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.23% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HBET sang USD là $ 0 mỗi HBET.

Hyperbet by Virtuals hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 51,696, với nguồn cung lưu hành 505.10M HBET. Trong vòng 24 giờ qua, HBET được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, HBET biến động -- trong giờ qua và +5.11% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 5.39.

Thông tin thị trường Hyperbet by Virtuals (HBET)

Vốn hóa thị trường $ 51.70K$ 51.70K $ 51.70K Khối lượng (24H) $ 5.39$ 5.39 $ 5.39 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 102.35K$ 102.35K $ 102.35K Nguồn cung lưu thông 505.10M 505.10M 505.10M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Hyperbet by Virtuals là $ 51.70K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 5.39. Nguồn cung lưu hành của HBET là 505.10M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 102.35K.