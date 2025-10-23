Thông tin giá theo USD của Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 35.28 $ 35.28 $ 35.28 Thấp nhất 24H $ 38.75 $ 38.75 $ 38.75 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 35.28$ 35.28 $ 35.28 Cao nhất 24H $ 38.75$ 38.75 $ 38.75 ATH $ 60.1$ 60.1 $ 60.1 Giá thấp nhất $ 29.65$ 29.65 $ 29.65 Biến động giá (1 giờ) +2.23% Biến động giá (1D) +7.95% Biến động giá (7 ngày) +1.14% Biến động giá (7 ngày) +1.14%

Giá thời gian thực của Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) là $38.71. Trong 24 giờ qua, HBHYPE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 35.28 và cao nhất là $ 38.75, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HBHYPE là $ 60.1, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 29.65.

Về hiệu suất ngắn hạn, HBHYPE đã biến động +2.23% trong 1 giờ qua, +7.95% trong 24 giờ và +1.14% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE)

Vốn hóa thị trường $ 31.12M$ 31.12M $ 31.12M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 31.12M$ 31.12M $ 31.12M Nguồn cung lưu thông 804.06K 804.06K 804.06K Tổng cung 804,062.809878161 804,062.809878161 804,062.809878161

Vốn hoá thị trường hiện tại của Hyperbeat Ultra HYPE là $ 31.12M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HBHYPE là 804.06K, với tổng nguồn cung là 804062.809878161. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 31.12M.